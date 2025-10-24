Греческий Панатинаикос официально объявил о назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером клуба, отметив, что с его приходом начинается новая эпоха в истории команды.

Бенитес, который был без работы после ухода из Сельты в марте 2024 года, возвращается к тренерской деятельности. Официальные условия контракта пока не раскрываются, но греческие СМИ ранее сообщали, что соглашение рассчитано на два с половиной года с зарплатой около пяти миллионов евро за сезон.

Для испанского специалиста, который в своей карьере выигрывал Лигу чемпионов с Ливерпулем и Лигу Европы с Челси и Валенсией, Панатинаикос стал четырнадцатым клубом, который он возглавляет.

Отметим, что ранее афинские СМИ активно связывали эту должность с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, однако руководство клуба предпочло опытного и титулованного испанца.