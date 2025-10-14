Комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале высказался о работе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Насколько мне известно, с Панатинаикосом довольно длинная история. Греки очень настойчиво показывают, что они заинтересованы в Реброве. Настолько, что Панатинаикос выходил с идеей, чтобы он сочетал работу в сборной и клубе. Но Ребров и УАФ не очень поняли эту историю. Еще такого не было, чтобы тренер сборной Украины совмещал работу в зарубежном клубе.

Он сам принял решение. Я уже говорил ранее и убеждаюсь в этом, что он не уйдет, пока будет иметь шанс вывести сборную на чемпионат мира. На данный момент такой шанс есть, и он будет оставаться по крайней мере до конца квалификации. Матч против Исландии в ноябре будет финальным. Нам всем нужно отталкиваться от того, что там нас устроит только победа, тогда как исландцев — ничья», — объяснил Вацко.