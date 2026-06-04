Павел Василенко

Стало відомо, скільки буде заробляти в АЕКе украинский вингер Александр Зубков, который перешел в команду из Трабзонспора.

Годовая зарплата правого вингера национальной сборной Украины в греческом клубе составляет приблизительно 1,5 миллиона евро, сообщает Filathlos.

В прошлом сезоне Зубков провел за Трабзонспор 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

АЕК в кампании 2025/26 выиграл первенство Греции и сыграет в плей-офф раунде отбора Лиги чемпионов в следующем сезоне.