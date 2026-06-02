Павел Василенко

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ближайшем будущем вингера национальной сборной Украины Александра Зубкова.

По его данным, 29-летний футболист Трабзонспора окончательно согласовал все детали своего личного контракта с греческим АЕКом.

Уже сегодня Зубков должен прибыть в расположение своей новой команды для прохождения традиционного медицинского обследования, после чего клуб официально объявит о подписании новичка.

АЕК стал чемпионом Греции в сезоне 2025/26 и получил путевку в Лигу чемпионов.

Зубков выступал за Трабзонспор с февраля 2025 года, когда перебрался в Турцию из Шахтера за 6 млн евро.

В турецком клубе вингер провел 57 матчей, забив 12 голов и отдав 16 результативных передач.

Контракт украинца с Трабзонспором рассчитан сроком до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 млн евро.

Ранее была информация, что Зубков может перебраться в MLS.