Владимир Кириченко

Трабзонспор стал обладателем Кубка Турции в сезоне-2025/26.

В финале команда из Трабзона обыграла Коньяспор – 2:1. Дубль в составе победителей сделал Пол Онуачу. Один из голов он забил с пенальти.

В стартовом составе на эту игру вышел украинский вингер Александр Зубков. Он был заменен в конце игры.

Его земляк, защитник Трабзонспора Арсений Батагов не сыграл в финале из-за травмы, как и в матчах 1/2 и 1/4 финала. В этом розыгрыше Кубка Турции он провел 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Трабзонспор выиграл 10-й Кубок Турции в своей истории. Больше имеют только Бешикташ (11) и Галатасарай (19).

Ранее сообщалось, что Зубков может стать игроком лиссабонской Бенфики.