Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу сине-желтых в матче второго тура группового этапа юношеского Евро-2026 против Сербии (2:1). Слова специалиста передает прессслужба УАФ.

Я был очень рад, честно. Я даже и подумать не мог, что мы за два тура решим задачу — попадём на чемпионат мира. И довольно уверенно, можно сказать. Набрали 6 очков в такой сложной группе. Поэтому я очень горжусь ребятами, каждым из них. Горжусь стaффом, который плодотворно поработал.

Сейчас, на эту минуту, я самый счастливый человек. Потому что это не так легко, как кажется. Это был долгий путь, как я говорил перед игрой. Это не эти две недели, что мы работали в Польше. Не эти две игры. Чтобы попасть сюда, нужно было перебросить много угля.

Дубль Глюта — это сюрприз. Это сюрприз и для нас, и думаю он сам для себя. Он появился в сборной буквально за три дня до отъезда. Мы увидели, что нам нужно больше игроков в лучшей физической форме, другого уровня. И вот просто мы говорим, что есть Виталик Глют, с которым я две недели назад был в Хорватии за 2008 год. Набрали, клуб его отпустил. Думали играть его больше с замены, там 15-20 минут, потому что знаем его качества. Но так сложилась ситуация, что дали ему с первых минут играть и он сегодня был просто чудесен.

Вторая волевая победа? Это скорее признак характера. И правильная реакция на этот пропущенный мяч. Мы не паниковали, мы не начали ускорять игру, делать какие-то ошибки. Мы играли то, что мы хотели, то, о чём договаривались перед игрой.

Пропущенный мяч — это такая ошибка, которых в будущем нам хотелось бы не допускать. Потому что игра была под нашим контролем, Сербия отходила, они не знали, как отобрать мяч. Нам всё же нужно было держать это надёжно и контролировать игру. К сожалению, пропустили. Но реакция команды была чудесной. Начали создавать, поймали уверенность, доминировали.

И ещё такой момент хотел бы добавить: в сегодняшнем составе пять игроков было 2008 года. На год младше. Это также говорит о потенциале вообще нашего юношеского футбола.

Есть желание занять первое место. Я думаю, есть желание и дать минуты игрокам, которые не играли. Потому что это тоже важно, чтобы они были свежи. Поэтому сейчас приедем в отель и будем разбираться. Посмотрим данные — как ребята поработали. И уже будем принимать решения. Но когда ты выигрываешь — восстанавливаться всегда легче.