Павел Василенко

Реал успешно начал подготовку к новому сезону под руководством Жозе Моуринью. В первом контрольном матче, который проходил в закрытом формате, «сливочные» минимально обыграли Алькоркон со счетом 1:0.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не только вышел в стартовом составе, но и вывел мадридцев на поле с капитанской повязкой.

Судьбу поединка решил Даниэль Яньес. На 81-й минуте футболист Реала уверенно реализовал пенальти, забив единственный мяч в матче и принеся команде первую победу под руководством нового главного тренера.

Для Моуринью этот матч стал дебютным после возвращения в мадридский клуб. Следующий контрольный поединок Реал проведет уже 28 июля, когда встретится с другим представителем Испании – Леганесом.