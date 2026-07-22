Павел Василенко

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин временно выбыл из тренировочного процесса команды из-за незначительного мышечного перенапряжения. Об этом сообщил испанский журналист Аранча Родригес.

По информации источника, украинец пропустил одну из тренировок, однако причин для серьезного беспокойства нет. Ожидается, что уже в ближайшее время голкипер вернется в общую группу и будет готов сыграть в контрольном матче.

«Лунін не тренировался из-за незначительной мышечной перегрузки, однако это не помешает ему принять участие в пятничном товарищеском матче против Алькоркона в Вальдебебасе», – сообщил Родригес.

В прошлом сезоне 27-летний украинец провел 12 матчей в составе Реала во всех турнирах, пропустил 21 мяч и один раз оставил свои ворота «сухими».

По итогам кампании мадридский клуб финишировал на втором месте в чемпионате Испании.

Новый сезон Ла Лиги «сливочные» начнут выездным матчем против Эспаньола. Встреча первого тура состоится 22 августа, начало – в 22:30 по киевскому времени.