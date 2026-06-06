Лунін: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»
Вратарь прокомментировал слова Андреа Мальдери
около 2 часов назадПодписаться в
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин подтвердил слова главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры относительно причин своего отсутствия в национальной команде. Слова приводит ua.tribuna.com.
Вратарь отметил, что пропустит июньский спарринг из-за клубных вопросов, но рассчитывает вернуться в лагерь сине-желтых во время следующего международного окна.
Да, к сожалению, [не удастся присоединиться к сборной Украины]. Как сказал Андреа Мальдера – есть определенные моменты с клубом, из-за которых не смог приехать. На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем.
Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Известно, кто обслужит матч между Данией и Украиной.