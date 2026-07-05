Владимир Кириченко

Сборная Франции продолжила выступления на чемпионате мира-2026, обыграв Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала.

Как сообщает OptaJose, французская команда в третий раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

4 - Francia 🇫🇷 alcanza los cuartos de final de la @fifaworldcup_es por cuarta vez consecutiva desde 2014, solo una vez menos que en el resto de su historia en el torneo (1938, 1958, 1986, 1998 y 2006).



Costumbre. pic.twitter.com/a8hFxg141s — OptaJose (@OptaJose) July 4, 2026

Ранее Франция доходила до этой стадии на мундиалях 2018 и 2022 годов.

В целом это седьмой выход французской сборной в 1/4 финала в истории турнира. До этого команда также играла на этой стадии в 1938, 1958, 1986 и 2006 годах.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Марокко.

Напомним, Килиан Мбаппе превзошел рекорд по голам в плей-офф чемпионатов мира.