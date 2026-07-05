Франция в третий раз подряд вышла в четвертьфинал ЧМ
Это седьмой выход «Ле Бльо» в 1/4 финала в истории турнира
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Франции / Фото - Getty Images
Сборная Франции продолжила выступления на чемпионате мира-2026, обыграв Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала.
Как сообщает OptaJose, французская команда в третий раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.
Ранее Франция доходила до этой стадии на мундиалях 2018 и 2022 годов.
В целом это седьмой выход французской сборной в 1/4 финала в истории турнира. До этого команда также играла на этой стадии в 1938, 1958, 1986 и 2006 годах.
В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Марокко.
Напомним, Килиан Мбаппе превзошел рекорд по голам в плей-офф чемпионатов мира.