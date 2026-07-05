Владимир Кириченко

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал и сравнялась по суммарным показателям с остальными африканскими национальными командами по количеству побед в матчах плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщает Opta.

В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0). Это четвертая победа для Марокко в плей-офф чемпионатов мира – столько же, сколько все остальные сборные из Африки одержали вместе за всю историю турнира:

Камерун – 1990 год;

Сенегал – 2002 год;

Гана – 2010 год;

Египет – 2026 год.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Марокко сыграет с Францией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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