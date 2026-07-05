Сборная Марокко повторила рекорд всех сборных Африки по победам в плей-офф ЧМ
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около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал и сравнялась по суммарным показателям с остальными африканскими национальными командами по количеству побед в матчах плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщает Opta.
В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0). Это четвертая победа для Марокко в плей-офф чемпионатов мира – столько же, сколько все остальные сборные из Африки одержали вместе за всю историю турнира:
Камерун – 1990 год;
Сенегал – 2002 год;
Гана – 2010 год;
Египет – 2026 год.
В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Марокко сыграет с Францией.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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