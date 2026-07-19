Павел Василенко

Матч за третье место чемпионата мира-2026 между Англией и Францией стал настоящим футбольным спектаклем и уже вошел в историю Мундиалей. «Три льва» завоевали бронзовые медали, победив французов с невероятным счётом 6:4, а сама встреча стала одной из самых результативных за всю историю финальных турниров.

В последний раз десять голов в одном матче чемпионата мира болельщики видели ещё в 1982 году, когда сборная Венгрии разгромила Сальвадор с рекордным счётом 10:1. Таким образом, англо-французское противостояние стало первым за более чем четыре десятилетия матчем Мундиаля, в котором команды забили десять мячей.

Интересно, что лишь во второй раз в истории чемпионатов мира был зафиксирован поединок с такой результативностью, в котором принимала участие Франция. Предыдущий случай датируется 1958 годом, когда «трёхцветные» победили Парагвай со счётом 7:3.

Абсолютный рекорд результативности чемпионатов мира до сих пор принадлежит легендарному четвертьфиналу 1954 года между Австрией и Швейцарией. Тогда австрийцы победили хозяев турнира со счётом 7:5, а тот поединок и сегодня остаётся самым результативным в истории мировых первенств.