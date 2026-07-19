Павел Василенко

Несмотря на поражение сборной Франции от Англии (4:6) в матче за третье место чемпионата мира-2026, Килиан Мбаппе достиг исторического достижения, которое навсегда войдет в летопись мундиалей.

Форвард мадридского Реала стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя свой счёт до 22 голов. По этому показателю он обошёл капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который на данный момент имеет 21 забитый мяч.

Тем не менее, аргентинец ещё будет иметь шанс вернуть себе первую строчку. Уже в воскресенье Месси сыграет в финале ЧМ-2026 против Испании, где может сравняться с Мбаппе или снова выйти вперед в бомбардирской гонке.

В тройку лучших также входит легендарный немец Мирослав Клозе, завершивший карьеру с 16 голами на чемпионатах мира.

Далее в списке расположились бразилец Роналдо с 15 мячами, а также Гарри Кейн и Герд Мюллер, имеющие по 14 голов.

Таким образом, борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира ещё не завершена, а финал между Аргентиной и Испанией может принести новую смену на вершине исторического рейтинга. Решающий поединок ЧМ-2026 пройдет сегодня, начало – в 22:00 по киевскому времени.