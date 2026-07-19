Павел Василенко

Полузащитник сборной Франции Майкл Олис вошел в историю чемпионатов мира, установив новое достижение по количеству результативных передач на одном турнире. На мундиале-2026 француз отдал семь ассистов, превысив рекорд легендарного Пеле, который оформил шесть голевых передач на чемпионате мира 1970 года.

По этому показателю Олис уступает лишь двум футболистам в истории мировых первенств. Впереди остаются Раймон Копа, записавший на свой счет восемь ассистов на ЧМ-1958, и Фриц Вальтер с таким же показателем на турнире 1954 года.

Еще более впечатляющим стало другое достижение французской сборной. Пять из семи результативных передач Олиса завершались голами Килиана Мбаппе. Это новый рекорд чемпионатов мира по количеству голевых передач между двумя партнерами по команде в рамках одного турнира.