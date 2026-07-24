Павел Василенко

Поиски нового главного тренера сборной Италии выходят на финишную прямую. После неудачного выступления команды в квалификации на чемпионат мира-2026 технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини начал работать над назначением нового наставника, однако уже получил отказы от двух звездных специалистов.

Сначала Карло Анчелотти сообщил, что не планирует покидать сборную Бразилии, несмотря на интерес со стороны родины. Затем предложение отклонил и Хосеп Гвардиола. По информации итальянских СМИ, ему предлагали долгосрочный проект с широкими полномочиями не только главного тренера, но и фактического руководителя футбольного направления. Тем не менее, испанец решил взять паузу в карьере и посвятить время семье.

После этих отказов главным фаворитом на должность стал Андреа Пирло. Бывший полузащитник сборной Италии начал тренерскую карьеру в Ювентусе, после чего работал с турецким Фатих Карагюмрюком и Сампдорией. С лета 2025 года он возглавляет клуб Юнайтед из ОАЭ.

Среди других кандидатов также называют Антонио Конте и Роберто Манчини, однако, по данным местных медиа, именно с Пирло Мальдини планирует провести переговоры в первую очередь.