Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление украинского форварда Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы, который закончился победой римлян со счетом 2:1. Нападающий забил победный мяч на 81-й минуте поединка.

– Довбик добавляет в физическом плане. После тех известных пенальти у него были хорошие шансы во Флоренции и прекрасная возможность в матче с Интером. Сегодня он забил очень красивый гол, и его вклад в командную игру заметно вырос. Мы работаем над этим, предоставляя ему всю необходимую поддержку, – передает слова Гасперини пресс-служба Ромы.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 11 матчей во всех турнирах в футболке римского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.