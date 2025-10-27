Итальянское издание Voce Giallorossa подвело итоги выступления форварда Ромы Артема Довбика в матче против Сассуоло, который завершился минимальной победой столичного клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард вышел на замену на 50-й минуте, сменив Леона Бейли и сумел проявить себя достаточно ярко. Главный редактор ресурса Алессандро Кардуччи поставил ему оценку 6,5, подчеркнув активность игрока и его участие в атакующих действиях команды.

«Положительное влияние украинца на игру. Хорошо играет в подыгрыше, ассистируя как Пеллегрини, так и Весли. Оценка – 6,5 балла», – отметил Кардуччи.

В этом сезоне Довбик провел за Рому десять матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После этой победы римляне поднялись на вторую строчку таблицы Серии А, сравнявшись по очкам (18) с лидером чемпионата Наполи.