Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал реакцию фанатов на замену Артема Довбика в матче с Викторией Пльзень, который завершился для римлян поражением 1:2 в третьем туре Лиги Европы.

Итальянский специалист рассказал, как украинский форвард и Ян Зиолковский, который также подвергся критике, восприняли свист болельщиков.

При этом Гасперини отметил, что ожидает от своей команды большей самоотдачи и более высоких результатов на поле.

«Свист после поражения, как в тот вечер, — это нормально, как для игрока, так и для команды. Но потом все начинается заново, и ты стараешься сорвать аплодисменты. Игрока нужно поддерживать, пока он в футболке. По моему мнению, поддерживать нужно всех. Те, кто здесь, должны реагировать, когда дела идут плохо, и продолжать работать. Цель — расти, совершенствоваться. Мы только начинаем, и, думаю, у нас есть хороший задел по сравнению с другими, чтобы действовать лучше в атаке, ведь сложно играть хуже. Мы можем только прогрессировать», — цитирует его IlRomanista.

