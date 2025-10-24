Опубликованы оценки украинского форварда Ромы Артёма Довбика за матч третьего тура основного этапа Лиги Европы против Виктории Пльзень. Встреча завершилась поражением итальянского клуба со счетом 1:2.

Довбик провел на поле 74 минуты, однако результативными действиями не отметился. По данным SofaScore и WhoScored, его выступление оценили в 6.0 и 6.5 балла соответственно.

Лучшим игроком по версии обоих ресурсов был признан аргентинец Паул Дибала, который забил один из голов Ромы и получил оценки 9.0 и 8.4.

После этого тура Рома располагается на 23-й позиции в таблице Лиги Европы, набрав три очка, тогда как Ноттингем занимает 17-е место с четырьмя баллами.