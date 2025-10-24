Известная оценка Довбика после поражения Ромы от Виктории Пльзень
Украинский нападающий провел на поле 74 минуты
около 1 часа назад
Артем Довбик/фото: Рома
Опубликованы оценки украинского форварда Ромы Артёма Довбика за матч третьего тура основного этапа Лиги Европы против Виктории Пльзень. Встреча завершилась поражением итальянского клуба со счетом 1:2.
Довбик провел на поле 74 минуты, однако результативными действиями не отметился. По данным SofaScore и WhoScored, его выступление оценили в 6.0 и 6.5 балла соответственно.
Лучшим игроком по версии обоих ресурсов был признан аргентинец Паул Дибала, который забил один из голов Ромы и получил оценки 9.0 и 8.4.
После этого тура Рома располагается на 23-й позиции в таблице Лиги Европы, набрав три очка, тогда как Ноттингем занимает 17-е место с четырьмя баллами.
