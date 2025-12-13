Итальянский тренер — о Довбике: «Я бы от него избавился»
Массимо Боннані отметил конкурента украинца
около 1 часа назад
Итальянский специалист Массимо Боннани выразил мнение, что Роме стоит попрощаться с Артемом Довбиком и сохранить в составе Эвана Фергюсона, поскольку стиль Гасперини больше подходит ирландскому форварду.
«Я бы оставил его и избавился от Довбика. Если придется отдать одного, чтобы взять другого, я бы попытался оставить Фергюсона. Он мне нравится
Он пришел в другую среду, и я думал, что у него будет меньше трудностей. Футбол, который требует Гасперини, похож на английский, и я думал, что он быстрее освоится», - признался Боннани для Tuttomercatoweb.com.
После 14 туров команда под руководством Джан Пьера Гасперини набрала 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от Милана, что лидирует, на четыре пункта.
В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных турнирах, забив два гола и оформив две результативные передачи.