Итальянский специалист Массимо Боннани выразил мнение, что Роме стоит попрощаться с Артемом Довбиком и сохранить в составе Эвана Фергюсона, поскольку стиль Гасперини больше подходит ирландскому форварду.

«Я бы оставил его и избавился от Довбика. Если придется отдать одного, чтобы взять другого, я бы попытался оставить Фергюсона. Он мне нравится Он пришел в другую среду, и я думал, что у него будет меньше трудностей. Футбол, который требует Гасперини, похож на английский, и я думал, что он быстрее освоится», - признался Боннани для Tuttomercatoweb.com.

После 14 туров команда под руководством Джан Пьера Гасперини набрала 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от Милана, что лидирует, на четыре пункта.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных турнирах, забив два гола и оформив две результативные передачи.

