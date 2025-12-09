32-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала, вокруг которого в последнее время активно распространялись разговоры о возможном переходе в чемпионат Аргентины, дал понять римскому клубу, что не намерен покидать столицу. Как сообщает La Repubblica, футболист удивлен новостями, которые приписывали ему интерес к возвращению на родину, и подтвердил руководству желание продолжить выступления за Рому.

Спортивный директор Ромы Фредерик Массара пока не определился с окончательным решением. С одной стороны, он стремится омолодить состав и снизить средний возраст команды. С другой — Дибалу все еще рассматривают как важную часть проекта, который способен приносить результат уже сейчас.

Контракт аргентинского форварда действует до лета 2026 года, однако условия соглашения могут стать камнем преткновения. Чтобы остаться в команде, Дибале придется согласиться на существенное уменьшение зарплаты, которая в настоящее время составляет 8,5 миллиона евро в год.

Решение Массары ожидается в ближайший период, а сам футболист, по информации источника, остается приверженным клубу и готов пойти на компромисс ради продолжения сотрудничества.

Также стало известно, что форвард Ромы Артем Довбык возобновил тренировки с командой.