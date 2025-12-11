Экс-нападающий сборной Италии о Довбике: «Он произвел хорошее впечатление»
Лука Тони поделился впечатлениями об украинском нападающем
6 минут назад
Артем Довбик/фото: Рома
Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высказал свое мнение об игре форварда Ромы Артема Довбика.
«Он произвел хорошее впечатление на Де Росси и на меня тоже. Это нападающий с сильной физической подготовкой, но, как известно, если не забиваешь – это всегда проблема.
Кроме того, футболка Ромы имеет свой вес: за границей на игроков оказывается гораздо меньшее давление, поэтому важно, чтобы игрок к этому привык», – отметил Тони для Ill Messaggero.
В текущем сезоне украинец провел 14 матчей за клуб, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
