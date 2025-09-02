Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с переходом украинского форварда Ромы Артема Довбика в Милан, который не состоялся.

«Стороны вели переговоры, обсуждали соглашение. Но Довбик остаётся в Роме, и теперь нам остаётся только наблюдать, как сложится его судьба при Гасперини.

Украинец прекрасно понимает, что он не в центре внимания планов нового тренера Ромы», – заявил Моретто в эфире YouTube-канала инсайдера Фабрицио Романо.