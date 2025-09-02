Итальянский журналист о будущем Довбика в Роме: «Он - не в центре внимания Гасперини»
Моретто вынес приговор форварду сборной Украины
Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с переходом украинского форварда Ромы Артема Довбика в Милан, который не состоялся.
«Стороны вели переговоры, обсуждали соглашение. Но Довбик остаётся в Роме, и теперь нам остаётся только наблюдать, как сложится его судьба при Гасперини.
Украинец прекрасно понимает, что он не в центре внимания планов нового тренера Ромы», – заявил Моретто в эфире YouTube-канала инсайдера Фабрицио Романо.
За время выступлений за римский клуб Довбик провел 47 матчей, забил 17 голов и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Милан подпишет Довбика в последние часы трансферного окна.
