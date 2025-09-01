Милан подпишет Довбика в последние часы трансферного окна
Ситуация с обменом существенно изменилась
около 2 часов назад
Артем Довбик/фото: Рома
28-летний форвард Ромы Артем Довбик может сменить клуб – им интересуется команда, которая семь раз выигрывала Лигу чемпионов.
По данным Sky Sport, Милан оформит переход украинца за несколько часов до закрытия трансферного окна. Это связано с тем, что в последние часы Челси приобрел нападающего Милана Сантьяго Хименеса, а россонери завершат трансфер Довбика. Рома планирует подписать на его место Бреля Эмболо из Монако.
В прошлом сезоне Довбик провел 44 матча, забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл вернулся к переговорам с Довбиком.