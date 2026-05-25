Из-за проблем обороны Динамо Суркису придется обратиться к Лумбарду.
Назван первый летний новичок киевского клуба на проблемную позицию
около 1 часа назад
Украинский футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык сообщил, что киевский клуб близок к подписанию опытного косоварского защитника. Имя потенциального новичка он не назвал, однако, скорее всего, речь идет именно о Деллове.
27-летний защитник в настоящее время выступает за болгарский ЦСКА София и является одним из ключевых футболистов сборной Косова. В течение карьеры Деллова также играл за Приштину, Хайдук и Балкани.
Ранее интерес к футболисту уже приписывали нескольким клубам. В болгарской прессе сообщалось, что сумма отступных за Деллову составляет около 900 тысяч евро.
В текущем сезоне защитник провел 32 матча и забил 2 гола. Также на его счету 3 мяча в 23 поединках за национальную сборную Косова.
Напомним, по итогам сезона Динамо заняло 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 57 очков. Кияне повторили клубный антирекорд.