Украинский форвард Артем Довбик, выступающий за Рому, мог сменить клуб, так как его услугами интересовался Милан.

Обсуждались различные варианты сделки, однако она зависела от одного условия, а именно ухода форварда россонери Сантьяго Хименеса.

Клубы вели переговоры об обмене футболистами. Милан соглашался включить в аренду Хименеса пункт о последующем выкупе, чего требовала Рома. Но в результате итальянцы назначили на мексиканца значительный ценник в 45 миллионов евро, что полностью сорвало потенциальный трансфер, об этом сообщили La Repubblica.

В этом сезоне Довбик успел провести два матча за Рому в Серии А, проведя на поле в сумме 33 минуты. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

