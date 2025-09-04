Журналист — о сорвавшемся трансфере Довбика в Милан: «Клуб принял правильное решение»
Франко Ордине оценил решение миланцев
около 3 часов назад
Итальянский журналист Франко Ордине прокомментировал срыв трансфера украинского форварда римской Ромы Артема Довбика в Милан.
Напомним, что планировался обмен, и Милан хотел отдать в Рому мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса на правах аренды с опцией выкупа, а в обратном направлении должен был отправиться Довбик. Сделка не состоялась из-за желания Хименеса играть за "россонери" и слишком высокой суммы выкупа. Ордине считает, что такой результат событий оказался выгодным для Милана.
«Милан принял правильное решение, отказавшись от обмена на Довбика с Ромой. Моя оценка работе Милана на трансферном рынке летом – "шесть с плюсом", – цитирует Ордине местное издание TUTTOmercatoWEB.
