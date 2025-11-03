В рамках десятого тура чемпионата Италии состоялся поединок между Миланом и римской Ромой. Матч прошел на стадионе Сан-Сиро и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на замену на 77-й минуте, однако результативными действиями отметиться не смог. Согласно оценкам SofaScore и WhoScored, его игра получила 6,5 и 6,1 балла соответственно.

Лучшим футболистом встречи обе платформы признали вратаря Милана Майка Меньяна. Француз стал героем матча, отразив пенальти Пауло Дибалы и совершив семь сейвов. Его выступление оценили в 8,2 и 8,4 балла.

В нынешнем сезоне 28-летний Довбик провел 12 матчей (436 минут), на его счету два забитых мяча и одна результативная передача.