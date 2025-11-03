Итальянский журналист Алессандро Кардуччи проанализировал работу главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини в матче чемпионата Италии против Милана, который завершился поражением волков со счетом 0:1.

Эксперт поставил наставнику оценку 6 из 10 и коротко прокомментировал его тактические решения в ходе встречи.

«Нельзя судить о матче, глядя только на результат. До гола Милана Рома доминировала на «Сан-Сиро» и заслуживала забить 2-3 гола без особых проблем.

Виновата Рома в том, что упустила столько моментов, виноваты «волки» и в том, что после пропущенного гола растерялись и рисковали потерпеть поражение. Возможно, выход Довбика был немного запоздалым, и, возможно, вместо Суле следовало заменить Дибалу, который не блистал».