Защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграл в дерби против Ливерпуля в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Его команда уступила со счетом 1:2. 26-летний футболист начал встречу в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

За это время он 46 раз касался мяча, сделал 19 точных передач из 26 (73%), заблокировал один удар соперника, трижды выполнял навесы и четыре раза выносил мяч из опасной зоны.

Однако статистика дуэлей оказалась слабой – лишь одна победа из шести (17%). Также Миколенко провел один удачный отбор, трижды подбирал мяч, трижды нарушал правила, допустил 13 потерь, но создал один опасный момент у ворот соперника.

По данным Sofascore, его оценка составила 6,0 баллов – худший результат среди всех игроков матча. Портал WhoScored также поставил ему 6,0, что стало шестым с конца показателем на поле.