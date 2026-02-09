Степанов узнал свою оценку за второй матч в составе Утрехта
Команда украинца уступила Фейеноорду
Артем Степанов/фото: Утрехт
В рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов Утрехт на своем поле принимал Фейеноорд. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0 и единственный гол забил Таргаллин на 10-й минуте встречи.
Украинский нападающий Артем Степанов появился на поле во втором тайме, заменив после перерыва Боздогана и провел за команду 45 минут. Портал SofaScore оценил его игру в 6,2 балла. За это время форвард сделал 14 передач, из которых 9 были точными, и выиграл две верховых дуэли из пяти.
На данный момент команда Степанова занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 24 очка.
