В Португалии состоялся финал Суперкубка, где на поле встретились два столичных гранда Спортинг и Бенфика. В напряженной борьбе верх одержали «орлы», минимально обыграв соперника со счетом 1:0. Этот трофей стал уже десятым в истории клуба.

С первых минут в воротах Бенфики играл украинец Анатолий Трубин. Он провел на поле весь матч, совершил три сейва и получил предупреждение от арбитра.

По итогам встречи аналитический портал SofaScore выставил оценки футболистам. Лучшим игроком матча стал нападающий Вангелис Павлидиc, который забил победный мяч и получил оценку 7.9. Выступление Трубина также было высоко оценено – 7.2 балла.

Ранее Анатолий Трубин высказался после выигрыша Суперкубка Португалии.