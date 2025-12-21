Стали известны оценки украинского полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка за выездной матч против Вулверхэмптона.

Встреча прошла на арене Молинью и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Ярмолюк сыграл все 90 минут, не отметившись голами или ассистами. По версии SofaScore его действия оценили в 6,9 балла, тогда как портал WhoScored поставил украинцу 7,2.

Наиболее заметным игроком матча оба статистических ресурса признали вингера Брентфорда Кина Льюиса-Поттера, который оформил дубль и получил оценку 8,6 балла.