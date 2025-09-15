Известная оценка Забари за «сухой» матч в основе ПСЖ
Чемпион Франции одолел Ланс
около 1 часа назад
Илья Забарный/фото: ПСЖ
В четвертом туре Лиги 1 сезона 2025/26 ПСЖ на своем поле на стадионе Парк де Пренс принимал Ланс и уверенно одержал победу со счетом 2:0.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев и отыграл все 90 минут. Для него это стала первая домашняя встреча в составе парижан.
По версии WhoScored, действия Забарного оценили в 6,9 балла. Лучшим игроком матча признан Брэдли Баркола, оформивший дубль и получивший самую высокую оценку - 8,3.
После этой победы ПСЖ имеет 12 очков и возглавляет таблицу чемпионата Франции.
Следующее испытание ждет команду в Лиге чемпионов — 17 сентября она встретится с Аталантой.
