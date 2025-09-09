Франция в матче 2 тура квалификации ЧМ-2026 одержала вторую победу против Исландии. Матч в Сен-Дени завершился со счетом 2:1.

В лагере сборной Украины был особый интерес к поединку после того, как сине-желтые умудрились потерять победу над Азербайджаном (2:2) несколькими часами ранее.

Подопечные Дидье Дешама, создав массу моментов у чужих ворот, однако в одной из немногих контратак на ворота Меньяна свой момент реализовал Гудьйонсен, открыв счет в встрече.

Хозяева, в свою очередь, отреагировали на пропущенный гол только перед свистком на перерыв. Les Bleus заработали право на 11-метровый, который реализовал Мбаппе.

После перерыва провал Исландии в защите стоил забитого гола Барколя, которому на пустые ворота выложил мяч Мбаппе, записав гол+пас в этой встрече.

Исландия пыталась искать счастье у чужих ворот, и под давлением соперника французы умудрились заработать удаление после фола Тчуамени.

В заключительные минуты Гудьйонсен мог стать героем Исландии, если бы VAR не отменил второй гол островитян из-за фола на Конате, а хозяева праздновали вторую победу на старте отбора.

Отбор на ЧМ-2026. 2 тур. Группа D

Франция - Исландия 2:1

Голы: Мбаппе, 45 (п), Барколя, 62 - Гудьйонсен, 21