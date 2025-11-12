Павел Василенко

В лагере национальной сборной Нигерии разразился громкий скандал накануне отбора к чемпионату мира 2026 года. Игроки команды отказались выходить на тренировку, протестуя против действий собственной футбольной федерации.

По данным BBC, напряжение достигло пика накануне матча плей-офф против Габона. Футболисты заявили, что не получают обещанных бонусов и зарплат уже несколько лет.

«Вся команда, включая тренерский штаб, бойкотировала тренировку в Марокко из-за нерешённых вопросов с выплатами», – говорится в официальном заявлении игроков.

Согласно правилам, игроки сборной имеют право на бонусы независимо от результатов матчей, но, как оказалось, некоторые из них не видели денег с 2019 года.

Это может иметь серьезные последствия: нигерийцы угрожают не выйти на матч против Габона, что автоматически лишит команду шанса попасть на мундиаль в США, Канаде и Мексике.

Президент федерации Ибрагим Муса Гусау уже прибыл в Марокко, где проводит срочные переговоры с игроками. От результата этих переговоров может зависеть не только участие Нигерии в турнире, но и будущее самого главы федерации.