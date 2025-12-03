Малиновский не сыграет против Аталанты в 1/8 финала Кубка Италии
Футболист заболел
около 10 часов назад
Руслан Малиновский/фото: Дженоа
Центральный полузащитник Дженоа Руслан Малиновский пропустит матч 1/8 финала Кубка Италии против своей бывшей команды Аталанты.
32-летний украинец не попал в заявку на игру с бергамасками. По информации официального сайта клуба, Малиновский вместе с защитником Стефано Сабелли остался дома из-за симптомов гриппа и не отправился с командой на выезд.
Встреча Аталанта-Дженоа состоится в среду, 3 декабря, начало в 16:00. В сезоне 2025/26 Малиновский провел за Дженоа 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив одну результативную передачу.
