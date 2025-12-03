Центральный полузащитник Дженоа Руслан Малиновский пропустит матч 1/8 финала Кубка Италии против своей бывшей команды Аталанты.

32-летний украинец не попал в заявку на игру с бергамасками. По информации официального сайта клуба, Малиновский вместе с защитником Стефано Сабелли остался дома из-за симптомов гриппа и не отправился с командой на выезд.

Встреча Аталанта-Дженоа состоится в среду, 3 декабря, начало в 16:00. В сезоне 2025/26 Малиновский провел за Дженоа 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник Реала травмировался.