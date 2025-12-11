Лиссабонская Бенфика одержала уверенную победу над Наполи в шестом туре Лиги чемпионов, завершив матч со счётом 2:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин провёл на поле все 90 минут, а полузащитник Георгий Судаков играл до 76-й минуты, после чего его заменил Жозе Моуриньо.

По данным статистических порталов, Трубин получил 6.9 от WhoScored и 6.7 от Sofascore. Оценки Судакова – 6.6 и 6.7 соответственно.

Трубин отметился двумя сейвами, одним перехватом навеса, сделал 11 точных передач из 30, один вынос, восемь подборов и 20 раз терял мяч.

Судаков создал один опасный момент, выполнил 71% точных передач (15 из 21), выиграл две дуэли из пяти, совершил одно успешное обыгрывание, заработал фол, сделал пять подборов, один раз нарушил правила и двенадцать раз терял мяч.

После шести туров Бенфика набрала 6 баллов. Команда прервала серию из четырёх поражений подряд и оформила две победы со счётом 2:0 сначала над Аяксом, а затем над итальянским клубом.