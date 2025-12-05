Сергей Разумовский

В 13-м туре португальской Примейры Бенфика на своем поле сыграла вничью со Спортингом.

«Львы» активнее начали лиссабонское дерби и быстро повели в счете. Уже на 12-й минуте Гонсалвеш реализовал свой момент, заставив «орлов» отыгрываться.

Пропущенный мяч подтолкнул подопечных Жозе Моуринью добавить в темпе и агрессии в атаке. И это дало результат в середине тайма. Георгий Судаков зашел с мячом в ворота, сравняв счет.

Nunca desistas! O Sudakov sabe 😉 pic.twitter.com/7qVRwDZnfj — SL Benfica (@SLBenfica) December 5, 2025

Далее обе команды имели возможности, но ни одной не удалось изменить цифры на табло, так что дерби закончилось боевой ничьей 1:1. В компенсированное время игрок Бенфики Престиани заставил партнеров доигрывать вдесятером, заработав прямую красную карточку.

🇺🇦 Оба украинца в этом матче праздновали юбилеи. Судаков за 80 минут забил мяч, нанес три удара, из них два – в створ. Полузащитник заработал три фола. Отдал 29 из 34 точных передач (85% точности). Оценки: 7.2 от WhoScored и 7.5 от SofaScore.

🇺🇦 Голкипер Анатолий Трубин был не так успешен. В его пассиве пропущенный мяч и всего один сейв, а также два выбивания рукой. Вратарь отдал 14 из 20 точных передач. Оценки: 6.5 от WhoScored и 6.3 от SofaScore.

Бенфика набрала 29 очков и продолжает отставать от Спортинга на три балла. Лидером остается Порту (34)

Чемпионат Португалии, 13-й тур

Бенфика – Спортинг 1:1

Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

Бенфика: Трубин, Даль, Дедич, Отаменди, Силва, Барренечеа (Силва 88), Риос, Судаков (Престиани 81), Еурснес, Баррейро, Павлидис (Иванович 86)

Спортинг: Силва, Фреснеда, Инасиу, Диоманде, Араухо, Морита (Кенда 61), Юльман, Гонсалвеш (Симоеш 61), Катаму, Тринкан (Сантос 86), Суарес Чаррис (Иоаннидис 86)

Предупреждения: Баррейро, Павлидис – Морита, Суарес Чаррис, Фреснеда, Араухо

Удаление: Престиани, 90+2