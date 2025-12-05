Сергей Разумовский

В 13-м туре португальской Примейры внимание болельщиков будет приковано к лиссабонскому дерби: сегодня, 5 декабря, Бенфика на своем стадионе примет действующего чемпиона страны последних двух сезонов, Спортинг. Для команды, за которую выступают украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин, это один из ключевых и, без преувеличения, центральных матчей всего чемпионата – результат может существенно повлиять на распределение мест в верхней части турнирной таблицы и ход борьбы за титул.

Обслуживать поединок доверено Антониу Нобре, назначенному Судейским комитетом Португальской футбольной федерации. Помогать главному арбитру на линиях будут Нелсон Перейра и Франсишку Перейра, тогда как Мигел Ногейра будет выполнять функции четвертого судьи, контролируя техническую зону и замены. За систему видеопомощи арбитрам будет отвечать Руй Кошта, назначенный видеоарбитром VAR, а его ассистентом AVAR будет Паулу Браш – именно на них возложено задание просмотра спорных эпизодов и исправления возможных судейских ошибок.

Не обошлось и без кадровых потерь. В составе Бенфики из-за травм не смогут выйти на поле Энрике Араужу, Александер Ба и Доди Лукебакио, так что тренерский штаб вынужден искать другие варианты построения атаки и игры на флангах. У Спортинга тоже есть потери: по информации клуба, встречу пропустят Даниэль Браганса и Нуну Сантуш, что может сказаться на глубине состава гостей в середине поля и на флангах.

Перед очным противостоянием положение команд в турнирной таблице добавляет матчу еще больше интриги. Спортинг набрал 31 очко и занимает второе место, продолжая преследовать лидера чемпионата Порту (34). Вплотную за ним расположилась Бенфика Жозе Моуринью, имеющая 28 очков и в случае победы может максимально сократить отставание и обострить борьбу в чемпионской гонке.

Для украинских зрителей встреча будет доступна в прямом эфире: трансляцию на территории Украины обеспечит медиасервис MEGOGO. Начало лиссабонского дерби запланировано на 22:15 по киевскому времени, так что болельщики получат возможность в вечерний прайм-тайм увидеть один из самых интересных матчей португальского сезона.

А до этого Судаков и Трубин узнают, с кем сыграют в группе, если выйдут на чемпионат мира-2026.