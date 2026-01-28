Украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть мадридский Реал.

По информации El Nacional, Лунин не доверяет обещаниям главного тренера Альваро Арбелоа, который в частной беседе пообещал предоставить ему игровое время в нескольких оставшихся матчах сезона.

Футболист считает, что для развития карьеры ему лучше перейти в клуб, где он сможет стать основным голкипером.

В текущем сезоне Лунин провел за Реал три матча и пропустил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Челси могут купить голкипера сборной Украины.