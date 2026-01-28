Лунін потерял доверие к Арбелоа
Украинский вратарь хочет покинуть Реал
около 1 часа назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть мадридский Реал.
По информации El Nacional, Лунин не доверяет обещаниям главного тренера Альваро Арбелоа, который в частной беседе пообещал предоставить ему игровое время в нескольких оставшихся матчах сезона.
Футболист считает, что для развития карьеры ему лучше перейти в клуб, где он сможет стать основным голкипером.
В текущем сезоне Лунин провел за Реал три матча и пропустил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Челси могут купить голкипера сборной Украины.