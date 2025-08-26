28 сентября состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций между Фиорентиной и Полесьем.

Главным арбитром матча будет 39-летний Рикардо де Бургос Бенгоечеа, который в этом сезоне уже работал на нескольких матчах, включая встречу Реала с Овьедо в Ла Лиге. На его счету 195 матчей в испанской Ла Лиге, два финала Суперкубка Испании и финальный матч Кубка страны.

Помощниками Рикардо выступят Икер де Франсиско и Ассьер Перес де Мендьола, четвертым судьей назначен Адриан Кордеро. Видеопомощником будет Валентин Гомес, которому поможет Хосе Луис Муньуер.

Ответная игра пройдет на стадионе Читта-дель-Триколори и начнется в 21:00. В первой встрече Фиорентина одержала победу со счетом 3:0.