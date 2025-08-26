Сергей Стаднюк

Нападающий Роберто Пикколи перешел из Кальяри в Фиорентину. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний форвард присоединился к новой команде на условиях полноценного трансфера и будет выступать в новой команде под 91-м номером. О финансовых деталях сделки официально не сообщается.

А по данным журналиста Николо Скиры, Кальяри получит за Пикколи 25 миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в виде бонусов. Контракт футболиста с Фиорентиной рассчитан до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, Роберто стал вторым самым дорогим новичком в истории клуба после Николаса Гонсалеса, трансфер которого в 2022 году обошелся в около 27,3 миллиона евро.

Пикколи является воспитанником Аталанты. В июле 2024 года он перешел в Кальяри на правах аренды за 500 тысяч евро, а уже летом 2025 года клуб выкупил его за 12 миллионов. В прошлом сезоне нападающий сыграл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 1 ассист. В новой кампании 2025/26 успел провести 1 поединок за сардинцев и отметился забитым мячом.

Однако в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья 28 августа Пикколи не сыграет. Футболист не был заявлен Фиорентиной на этот раунд турнира.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно в четверг, 28 августа, на странице события Фиорентина – Полесье на Xsport. Начало – в 21:00.