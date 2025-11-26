Известно, какой турецкий клуб нацелился на Гуцуляка
У вингера сборной Украины есть несколько вариантов продолжения карьеры
около 3 часов назад
Сразу несколько зарубежных команд включились в борьбу за Алексея Гуцуляка, и интерес к вингеру Полесья продолжает расти, сообщает ТаТоТаке.
Ранее в СМИ обсуждали возможный переход украинца в один из турецких клубов. По обновленным данным, наиболее настойчиво среди представителей Суперлиги действует Истанбул Башакшехир, который намерен оформить трансфер.
Одновременно усиливается интерес к футболисту и со стороны Ближнего Востока: у 27-летнего игрока появились потенциальные варианты в Катаре и ОАЭ, где отдельные клубы уже готовы выходить на переговоры.
Ранее отмечалось, что в число претендентов на Гуцуляка вошли также греческий Панатинаикос и шотландский Селтик.
В этом сезоне Алексей провел за Полесье 16 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.