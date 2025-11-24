Спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил, что интерес к вингеру Полесье Алексею Гуцуляку проявляют не только Селтик и Панатинаикос. У лидера сборной Украины также появилась возможность продолжить карьеру в турецком чемпионате.

«У него сейчас есть возможность подписать хороший контракт с зарубежным клубом. О Селтике я лично не слышал, но слышал о Панатинаикос еще несколько лет назад, когда Гуцуляк был в СК Днепр-1. Тогда Алексей не хотел уезжать из Украины.

Но я слышал о турецких клубах, которые активно интересуются Гуцуляком. Думаю, что если Алексей имеет желание, то сейчас его лучший шанс переехать за границу», – рассказал Игорь Цыганык в Telegram-канале FootballHub.