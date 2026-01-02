В рамках 19-го тура чемпионата Англии Брентфорд на своем поле сыграл с Тоттенхэмом, завершив встречу нулевой ничьей. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле большую часть матча, уступив место Маттиасу Йенсену на 80-й минуте.

По оценкам портала Sofascore, игра Ярмолюка заслужила 6,7 балла - второй самый низкий результат среди стартовой одиннадцати Брентфорда вместе с защитником Рико Генри. Портал WhoScored оценил украинца в 6,8 балла, что стало шестым показателем среди игроков основы «пчел».

В текущем сезоне Егор провел 22 поединка и сделал две результативные передачи.