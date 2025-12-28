Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк уверенно входит в число самых эффективных полузащитников до 21 года в топ-5 европейских лиг, занимая лидирующие позиции сразу в нескольких статистических показателях.

По данным платформы DataMB, бывший игрок Днепра-1 является первым среди сверстников по контролю мяча, количеству выигранных единоборств и перехватов. Кроме того, он занимает второе место по разнице между точными и неточными передачами, а также по количеству успешных единоборств, и располагается третьим по количеству заблокированных ударов.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд 21 матч во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. Действующее соглашение украинца с английским клубом рассчитано до лета 2031 года.

Ранее ассист Ярмолюка помог Брентфорду оформить победу над экс-клубом Забарного.