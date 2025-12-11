Известно, какую оценку заработал Заборный в ничейном матче ПСЖ с Атлетиком в Лиге чемпионов
Украинец появился на поле после перерыва
29 минут назад
Илья Забавный/фото: ПСЖ
В Бильбао состоялся матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между местным Атлетиком и Пари Сен-Жермен. Поединок на стадионе Сан-Мамес завершился без голов.
Центральный защитник ПСЖ Илья Забраный появился на поле сразу после перерыва, заменив капитана Маркиньоса на 46-й минуте. По версии Whoscored, его игру оценили в 6.4 балла из 10. Интересно, что это была первая встреча, где Забраный вышел вместе с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе парижан.
Забраный пополнил состав ПСЖ прошлым летом и за 17 матчей успел отметиться одним голом.