Появились новые данные о сроках восстановления защитника Интера Дензела Думфриса. По информации журналиста Паскуале Гуарро, нидерландский футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе примерно через две недели.

Сообщается, что наиболее вероятным матчем для его возвращения является встреча с Лечче, запланированная на 22 февраля. Также не исключено, что Думфриса включат в заявку на игру против Ювентуса 15 февраля, однако выход на поле в этом поединке выглядит маловероятным.

В текущем сезоне 28-летний защитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Добавим, что сегодня Интер проведет заключительный поединок общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, начало встречи в 22:00.