Главный тренер миланского Интера Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над Кремонезе (2:0) в рамках 23 тура чемпионата Италии.

«Я увидел зрелость в понимании моментов матча и способов достижения победы. Что касается доминирования в игре, мы все время владели инициативой, хотя соперник не позволял нам многого. Мы немного медлили с перемещением мяча, потому что нам не хватало энергии, чтобы атаковать их глубокую оборону, но перед перерывом мы вышли вперед.

После перерыва игра была немного спокойнее, поскольку, очевидно, сказалась некоторая усталость, но было важно победить, и мы это сделали.

Решения по ротации, которые я принимал ранее, отражают наш календарь. Я давал отдых перед важными матчами и подвергался критике в СМИ. Впереди много матчей, это увеличивает риск травм, но когда мы участвуем в большом количестве турниров, нам приходится с этим мириться. Я не жалуюсь, но скажу, что не могу дождаться закрытия трансферного окна», — сказал Киву.